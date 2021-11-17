В ФРГ за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 52 826, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Предыдущий антирекорд зафиксирован 11 ноября, когда за сутки было выявлено 50 196 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 129 950 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 294 пациента. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 98 274.
Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 319,5. Во вторник он достигал значения 312,4, неделю назад — 232,1, а месяц назад находился на уровне 66,1. Семидневный показатель распространения инфекции до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер в Германии. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.
В последние недели уровень заболеваемости коронавирусом в Германии стремительно растет. Председатель Бундестага (парламента ФРГ) Бербель Бас призвала отказаться от участия в крупных празднованиях, а и. о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер — унифицировать ограничения по всей стране. Вооруженные силы Германии, по данным журнала Der Spiegel, планируют мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии. Сейчас ключевой целью политиков является введение так называемого правила 2G, согласно которому посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут лишь привитые и переболевшие.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016