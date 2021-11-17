Киев в ближайшее время не выйдет из «красной» зоны

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода Киева из «красной» зоны адаптивного карантина. По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет этого сделать.

Об этом он сказал в интервью «Сегодня».

«Когда мы говорим о „красном“ уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Относительно Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидбезопасности в столице», — рассказал Кузин.

На вопрос есть ли прогноз выхода Киева из «красной» зоны главный санврач ответил, что пока «даты нет», кроме того, существенной стабилизации показателей заболеваемости также не наблюдается.

Напомним, с 1 ноября, Киев переведен в «красную» зону карантина.

Так, для посещения торговых центров, заведений питания и госорганов, а также для проезда в общественном транспорте нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.