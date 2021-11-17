Киев в ближайшее время не выйдет из «красной» зоны

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода Киева из «красной» зоны адаптивного карантина. По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет этого сделать.
Об этом он сказал в интервью «Сегодня».
«Когда мы говорим о „красном“ уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Относительно Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидбезопасности в столице», — рассказал Кузин.
На вопрос есть ли прогноз выхода Киева из «красной» зоны главный санврач ответил, что пока «даты нет», кроме того, существенной стабилизации показателей заболеваемости также не наблюдается.
Напомним, с 1 ноября, Киев переведен в «красную» зону карантина.
Так, для посещения торговых центров, заведений питания и госорганов, а также для проезда в общественном транспорте нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016