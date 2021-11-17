Украина провела учения возле Крыма

Украина вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым провела военные учения. Состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

Об этом сообщает на пресс-служба Министерства обороны Украины.

К учениям был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

Военные дали отпор условному отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.