Рада дополнила закон о почте

Верховная рада Украины внесла изменения в закон о почтовой связи, которыми урегулировано понятие специальной фельдъегерской связи. Соответствующий законопроект № 3821 поддержали 263 нардепа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.
Этим документом дополнена статья 1 закона «О почтовой связи», и фактически он принимался для того, чтобы только законодательно определить термины «фельдъегерская связь», а также «ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины».
В частности, определено, что ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины — это прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну и/или служебную информацию, пользователям в системе Министерства обороны Украины в мирное время и особый период.
А также отмечается, что фельдъегерская связь (правительственная фельдъегерская связь, ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины) — это составная часть почтовой связи Украины, предназначенная для приема, обработки, перевозки и доставки (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну и/или служебную информацию, отдельным категориям пользователей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016