Рада дополнила закон о почте

Верховная рада Украины внесла изменения в закон о почтовой связи, которыми урегулировано понятие специальной фельдъегерской связи. Соответствующий законопроект № 3821 поддержали 263 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Этим документом дополнена статья 1 закона «О почтовой связи», и фактически он принимался для того, чтобы только законодательно определить термины «фельдъегерская связь», а также «ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины».

В частности, определено, что ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины — это прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну и/или служебную информацию, пользователям в системе Министерства обороны Украины в мирное время и особый период.

А также отмечается, что фельдъегерская связь (правительственная фельдъегерская связь, ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины) — это составная часть почтовой связи Украины, предназначенная для приема, обработки, перевозки и доставки (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну и/или служебную информацию, отдельным категориям пользователей.