В Хмельницкой области в результате пожара погибли четыре ребенка

В с. Медисовка (Хмельницкая обл.) вследствие пожара в жилом доме погибло четыре ребенка дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром в четверг.

«17 ноября 20 час. 33 мин. в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 ребенка (2015-2021 г.р.). Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники», — говорится в сообщении.