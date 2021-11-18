Часть иракских мигрантов планируется вывезти из Беларуси на родину

Власти Ирака в четверг намерены вернуть на родину более 300 граждан страны, застрявших на границе с Польшей.
"Число тех, кто добровольно решил вернуться из Беларуси, достигло 325", - сообщил накануне журналистам представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.
По его словам, возвращение проходит в координации с властями Беларуси.
Ас-Сахаф добавил, что самолет, который вылетит из Минска в четверг, сделает промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем вылетит в Багдад.
При этом власти Ирака не сообщили каких-либо дополнительных деталей о том, будут ли еще подобные рейсы в будущем, и сколько граждан Ирака захотят ими воспользоваться.
По словам представителя посольства, среди тех, кто вернется на родину, есть женщины, дети, семейные пары.
Иракский дипломат подчеркнул, что те, кто уже обратились в посольство страны, находятся в Минске в ожидании намеченного вылета. Проблем с тем, чтобы доставить их в Минск от границы не было, сказал он, подчеркнув, что белорусские власти оказывают всё необходимое содействие.
Ирак ранее приостановил полеты в Минск из-за критической ситуации с мигрантами, сложившейся на белорусско-польской границе.
Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу, бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.
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