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В ЕС ищут для Украины 7 млрд евро инвестиций

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В ЕС ищут для Украины 7 млрд евро инвестиций

В ЕС приняли экономический инвестиционный план для трех регионов: Восточного партнерства, Западных Балкан и Южного соседства, — для Украины надеются мобилизовать до EUR7 млрд на инвестиции на 7 лет, сообщила заместитель СЕО Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

«С нашей стороны фокус будет больше на инвестировании, у нас есть новый инструмент по поддержанию инвестиций — „de-risk instrument“ — это гарантии со стороны Еврокомиссии нашим международным финансовым институциям-партнерам, чтобы уменьшить риски для инвестиций в наших странах-партнерах, среди которых и Украина. Наш президент объявила, что мы надеемся мобилизовать для Украины до EUR7 млрд на инвестиции на семилетний период», — рассказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она уточнила, что много из этого будет направлено на Зеленый переход, большая порция пойдет на цифровой переход, обновление инфраструктуры, много планируется направить на доступ к финансам для малого и среднего бизнеса. По словам Матерновой, это уже в работе, но это план на следующие семь лет.

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Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что Украина имеет намного больший экономический потенциал, чем она была способна до сих пор использовать, и что сейчас есть намного больше возможностей, чем ранее, для привлечения иностранных инвесторов.

«Есть намного больший потенциал, чтобы вести прозрачную приватизацию, которая принесет в страну знания и ноу-хау, новую практику ведения бизнеса и возможности быть звеном европейской цепи производства. И одна из сфер, где нужно, просто необходимо сделать лучше, — это государственное управление, корпоративное управление, правосудие, предсказуемость бизнес-среды. Опять-таки, улучшения были, но я не думаю, что Украина уже там — придется потрудиться, чтобы изменить настроения инвесторов и привлечь инвестиции», — подытожила она.

инвестиции, ЕС
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