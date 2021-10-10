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Канцлер Австрии ушел в отставку на фоне обвинений в коррупции

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Канцлер Австрии ушел в отставку на фоне обвинений в коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что покидает должность, сообщает Reuters. Он останется лидером Австрийской народной партии и будет депутатом парламента.

Свое решение политик объяснил желанием «избежать хаоса и обеспечить стабильность». «Сейчас важно восстановить доверие. ...Моя страна для меня важнее, чем моя личность», — сказал он. Исполняющим обязанности канцлера Курц предложил назначить главу МИДа Александера Шалленберга.

Австрийская прокуратура ранее сообщила, что в отношении Курца начато расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. В его офисе, штаб-квартире партии и Министерстве финансов прошли обыски. Следственные действия проходили, в частности, в кабинетах у официального представителя Курца Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.

Расследование ведется в отношении Курца, еще девяти человек и трех организаций, заявили в надзорном ведомстве. Как писали Die Presse и Kurier, людей из окружения канцлера заподозрили в подкупе газеты Österreich, чтобы та опубликовала опросы с положительными отзывами об Австрийской народной партии. По версии следствия, злоупотребления совершались с 2016 по 2018 год. Министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в издании в обмен на размещение там материалов.

Вечером 6 октября Курц выступил с заявлением, в котором отверг обвинения.

Это не первое расследование в отношении Курца. В мае его заподозрили в даче ложных показаний по делу о политическом скандале, который получил название «Ибицагейт». Скандал привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе в мае 2019 года. Он начался после того, как Suddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозапись, на которой Штрахе, находясь на вилле на Ибице, беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха и назвавшей себя Аленой Макаровой. Согласно записи, речь шла о возможности некоторых россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты австрийской Kronen Zeitung. Женщина оказалась студенткой из Черногории, не имеющей отношения к России.

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Курц возглавил Кабинет министров Австрии в декабре 2017 года и стал самым молодым главой правительства в Европе: на тот момент ему был 31 год. В мае 2019-го австрийскому правительству был вынесен вотум недоверия на фоне «Ибицагейта» и канцлер ушел в отставку, но по итогам досрочных парламентских выборов вернулся на этот пост.

Курц поддерживал российский газопровод «Северный поток-2», отмечая, что он отвечает экономическим интересам Австрии. Также политик выступал за ускоренную регистрацию в Европе российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Австрия, Себастьян Курц
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