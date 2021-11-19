Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

Президент Украины Владимир Зеленский вернул со своими предложениями в Верховную Раду на доработку закон, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий, принятый депутатами 2 ноября 2021 года.

Как свидетельствуют данные на сайте украинского парламента, документ возвращен с предложениями президента 18 ноября и в этот же день направлен на рассмотрение профильного Комитета по вопросам правовой политики.

Как сообщалось, 9 ноября глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков призвал президента Украины Владимира Зеленского наложить вето и вернуть на доработку Верховной Раде закон, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий.

В Агентстве подчеркнули, что в соответствующий законопроект № 5253-1 при голосовании депутаты внесли изменения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы.

В частности, закон содержит отдельные нормы, которые продолжают создавать предпосылки для непрозрачной деятельности политических партий, поскольку он не возобновляет отчет партий, который был приостановлен в начале 2020 года из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Кроме того, закон позволяет партиям отчитываться не обо всех своих финансовых обязательствах и позволяет не считать вкладами в пользу партии работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19 без определения периода действия этой нормы (бессрочно).