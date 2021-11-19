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В МИД Украины вызвали посла Болгарии из-за высказываний президента этой страны о Крыме

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В МИД Украины вызвали посла Болгарии из-за высказываний президента этой страны о Крыме

В пятницу, 19 ноября, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев в связи с высказываниями президента Болгарии Румена Радева.

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах», — говорится в комментарии на сайте МИД Украины в пятницу.

В ведомстве указали, что ожидают опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления.

«Посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы», — отметили в МИД Украины.

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Ранее президент Болгарии Румен Радев на дебатах назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.

МИД, Крым, Болгария
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