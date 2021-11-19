Президент Болгарии назвал аннексированный Крым российским

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что аннексированный РФ Крым — это российская территория. Также он назвал санкции против России неэффективными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trud.bg.
«Крым сейчас российский», — сказал президент Болгарии в ходе дебатов со своим главным оппонентом на пост главы государства Анастасом Герджиковым. Отметим, что Герджиков назвал Крым украинской территорией.
Комментируя вопрос оккупации полуострова Радев добавил, что прежде чем Болгария «побежит спасать демократию в чужой стране», нужно посмотреть на демократию в своей.
По словам лидера страны, санкции против России сейчас неэффективны.
«Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. И последнее, но не менее важное: мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016