Шмыгаль не видит признаков подготовки к вторжению со стороны России

Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за перемещения большого количества российских войск. Однако признаков наступления пока нет.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры и все спецслужбы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим», — сказал в интервью «Радио Свобода» Шмыгаль.
Премьер заверил, что украинские Вооруженные силы и разведка следят за ситуацией на и каждый день передают информацию руководству страны.
«Мы каждый день получаем информацию. Мы также в координации с нашими зарубежными партнерами», — уточнил глава правительства.
Шмыгаль напомнил, что Украина уже 7 лет ведет тяжелую войну на востоке страны и часть ее территории — Крым — оккупирована Россией.
«Все эти угрозы реализовались в Украине, но по активизации или неактивизации военных действий, это уже вопросы наших военных и разведки, и мы эти вопросы контролируем», — заверил премьер-министр.
Напомним, ранее американская разведка предупредила союзников об угрозе военного вторжения России в Украину.
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