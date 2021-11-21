На Алчевском комбинате в непризнанной ЛНР возобновили выпуск стали

Один из цехов Алчевского металлургического комбината (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике возобновил производство толстолистовой стали для последующего экспорта, в том числе и в Россию, заявил журналистам начальник толстолистового цеха № 2 Андрей Плис.
«Сегодня, 21 ноября, осуществлен запуск цеха в работу. Цех производит толстолистовой прокат, который пользуется определенным спросом на рынке Российской Федерации, и в связи с выходом указа президента Российской Федерации, с возможностью заключения договоров и возможностью реализации данного продукта на территории Российской Федерации, цех возобновил работу...» — рассказал журналистам начальник цеха, которого цитирует РИА Новости.
Он уточнил, что первые 10 тысяч тонн продукции до конца месяца планируют реализовать и отгрузить потребителю.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» самопровозглашенным ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016