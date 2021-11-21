На Алчевском комбинате в непризнанной ЛНР возобновили выпуск стали

Один из цехов Алчевского металлургического комбината (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике возобновил производство толстолистовой стали для последующего экспорта, в том числе и в Россию, заявил журналистам начальник толстолистового цеха № 2 Андрей Плис.

«Сегодня, 21 ноября, осуществлен запуск цеха в работу. Цех производит толстолистовой прокат, который пользуется определенным спросом на рынке Российской Федерации, и в связи с выходом указа президента Российской Федерации, с возможностью заключения договоров и возможностью реализации данного продукта на территории Российской Федерации, цех возобновил работу...» — рассказал журналистам начальник цеха, которого цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что первые 10 тысяч тонн продукции до конца месяца планируют реализовать и отгрузить потребителю.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» самопровозглашенным ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста.