Зеленский заявил о необходимости мощной армии

Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими по случаю Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и вручил им государственные награды, сообщается на сайте главы государства в воскресенье.

Глава государства отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что является символичным. «Ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, у нас должна быть такая мощная армия, представители которой сейчас здесь», — сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях. «Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба — это самое главное, что сейчас есть в государстве», — отметил Зеленский.

Он также напомнил, что в настоящее время украинское войско, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.

По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Зеленский вручил защитникам государственные награды.

Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.