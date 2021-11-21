Зеленский заявил о необходимости мощной армии

Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими по случаю Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и вручил им государственные награды, сообщается на сайте главы государства в воскресенье.
Глава государства отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что является символичным. «Ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, у нас должна быть такая мощная армия, представители которой сейчас здесь», — сказал Зеленский.
Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях. «Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба — это самое главное, что сейчас есть в государстве», — отметил Зеленский.
Он также напомнил, что в настоящее время украинское войско, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.
По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Зеленский вручил защитникам государственные награды.
Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016