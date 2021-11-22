Войти
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине
мирный процесс
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине
Зеленский заявил о необходимости мощной армии
позиция
Зеленский заявил о необходимости мощной армии

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей в город

277
Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей в город

Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению жителей, сообщают местные СМИ.

«Местное самоуправление Освенцима инициировало рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в этом городе. Девять рекламных щитов с информацией о его достоинствах появились на всех четырех въездных дорогах», — сказала пресс-секретарь городского магистрата Катажина Квечень.

Она отметила, что рекламная кампания «поощряет не только молодых людей воспользоваться хорошим предложением и связать жизнь с нашим городом».

На рекламных щитах размещены фотографии, рекламирующие предложение жилья, отдыха, спорта, культуры или образования. Город также показан как место, где можно найти хорошую работу, и жители пользуются многими благами.

«Зачем жить в Освенциме? Потому что это динамично меняющийся город. У него много сильных сторон и возможностей для развития», — заявил мэр Освенцима Януш Хверут.

Читайте также: РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

В настоящее время в Освенциме проживает около 38 тысяч жителей. Город расположен на стыке Силезского и Малопольского воеводств, недалеко от карпатской системы горных хребтов — Бескиды.

На окраине города находится всемирно известный музей, созданный на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Польша, Освенцим
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 ноября 2021
Воскресенье, 21 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016