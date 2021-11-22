Власти Освенцима запустили кампанию по привлечению жителей в город

Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению жителей, сообщают местные СМИ.

«Местное самоуправление Освенцима инициировало рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в этом городе. Девять рекламных щитов с информацией о его достоинствах появились на всех четырех въездных дорогах», — сказала пресс-секретарь городского магистрата Катажина Квечень.

Она отметила, что рекламная кампания «поощряет не только молодых людей воспользоваться хорошим предложением и связать жизнь с нашим городом».

На рекламных щитах размещены фотографии, рекламирующие предложение жилья, отдыха, спорта, культуры или образования. Город также показан как место, где можно найти хорошую работу, и жители пользуются многими благами.

«Зачем жить в Освенциме? Потому что это динамично меняющийся город. У него много сильных сторон и возможностей для развития», — заявил мэр Освенцима Януш Хверут.

В настоящее время в Освенциме проживает около 38 тысяч жителей. Город расположен на стыке Силезского и Малопольского воеводств, недалеко от карпатской системы горных хребтов — Бескиды.

На окраине города находится всемирно известный музей, созданный на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.