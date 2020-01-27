Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши. В понедельник он выступил с речью в парижском музее Холокоста на мемориальной церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима.
«27 января 1945 года отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря, — напомнил президент. — Они еще не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибли более миллиона человек». Среди замученных нацистами в лагере были свыше 75 тыс. французов.
«Наш долг помнить о прошлом, помнить о всех жертвах Холокоста, чтобы строить настоящее, — продолжил Макрон. — Об этой трагедии необходимо постоянно рассказывать новым поколениям».
Французский президент предостерег об опасности вновь поднимающего голову в Европе антисемитизма. «Возвращающийся антисемитизм — это не проблема евреев, это проблема всех нас», — подчеркнул он. По словам Макрона, «нельзя мириться с расизмом, отрицанием преступлений нацистов, посягательством на историческое наследие и идеалы». «Мы не должны уступать», — подчеркнул французский лидер.
27 января — в Международный день памяти жертв Холокоста — весь мир вспоминает трагическую гибель миллионов невинных людей от рук фашистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. По разным данным, в лагере погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.
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