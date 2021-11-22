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РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

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РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву тревожит упрямство, с которым Берлин и Париж «потакают желаниям Киева не исполнять Минские соглашения».

«Украина из них (Минских соглашений) публично вышла, и вместо того, чтобы дать Украине по рукам, заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, при содействии, при поддержке Англии и Франции, нам говорят, давайте лучше еще раз соберемся в нормандском формате. Это путь в никуда», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

«И меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договоренностей, хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима», — добавил российский министр.

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Он также заявил, что США лучше Европы понимают ситуацию вокруг «Минска-2».

«Во время женевского саммита президентов Путина и Байдена президент США подтвердил приверженность минским договоренностям, признал, что необходимо выполнить в том числе и ту часть договоренностей, которая предполагает особый статус Донбасса. Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд», — сказал он. — Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает".

Сергей Лавров, Минские соглашения
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