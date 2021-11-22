Уволенная команда Kyiv Post запустила новое медиа

Уволенная команда англоязычного украинского издания Kyiv Post запускает новое СМИ — англоязычное издание The Kyiv Independent.
«Мы — это бывшая редакция Kyiv Post, 30 журналистов и редакторов, уволенных владельцем этого издания за отстаивание редакционной независимости. Мы запускаем The Kyiv Independent, потому что Украине нужна качественная англоязычная журналистика, а нашим читателям — вызывающие доверие СМИ. В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post», — сообщается на странице Save the Kyiv Post в Facebook в понедельник.
Как отмечается, новое издание будет публиковать факты о политике и реформах, войне и культуре, предпринимательстве и научных открытиях.
«Мы задействуем бескомпромиссные журналистские расследования, чтобы привлечь к ответственности тех, кто у власти», — заявили журналисты.
Они также отмечают, что за ними «не стоят состоятельные владельцы или олигарх». Они будут рассчитывать, прежде всего, на взносы читателей и доноров, а впоследствии — на коммерческую деятельность.
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