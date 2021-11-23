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Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ

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Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ

В Украине из-за отсутствия топлива на 22 ноября не работали 20 блоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7 ГВт.

Об этом свидетельствуют данные «Укрэнерго».

Отмечается, что производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 12,1% (до 713,7 млн кВт·ч), несмотря на увеличение потребления электроэнергии.

Причиной снижения является рост объемов производства других видов генераций — АЭС (на 13,8%) и ТЭЦ (на 59%). При этом в будни среднесуточная генерация ТЭС составила 110 млн кВт∙ч, а в выходные — 81,2 млн кВт∙ч", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 22 ноября в аварийном ремонте находились 2 корпуса ТЭС общей мощностью 0,55 ГВт (1 на Трипольской ТЭС и 1 на Славянской ТЭС), в то время как на утро 15 ноября — ни одного блока ТЭС и ТЭЦ.

По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 20 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7 ГВт (утром 15 ноября — 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт).

По состоянию на 22 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составили 360,5 тыс тонн: газового — 236,2 тыс тонн, антрацитового — 124,3 тыс тонн.

В то же время, по данным Минэнерго, по состоянию на утро 22 ноября фактические запасы угля выше необходимых только на 2 из 12 ТЭС.

В частности, фактические запасы угля превышают гарантированные на Луганской ТЭС — на 49% (фактические запасы 50,7 тыс тонн при гарантированных 34 тыс тонн) и на Криворожской ТЭС — на 41% (фактические запасы 43,8 тыс тонн при гарантированных 31 тыс тонн).

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что государство никого не оставит без света и тепла, по его словам, недостатка не будет: доставляемый морем уголь полностью закроет потребности энергетической сферы до конца текущего года.

Укрэнерго, ТЭЦ, ТЭС
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