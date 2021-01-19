Войти
Перед уходом с поста Трамп выступит с прощальным видеообращением
резонанс
Перед уходом с поста Трамп выступит с прощальным видеообращением
В Украине установят предельный тариф на распределение газа
официально
В Украине установят предельный тариф на распределение газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Укрэнерго заявляет о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС

167
Укрэнерго заявляет о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС

По состоянию на 18 января на складах украинских ТЭС сложилась критическая ситуация с запасами угля.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля — в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового — на 44,4% до 203,9 тыс. тонн », - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последней недели, когда в результате резкого снижения среднесуточной температуры, произошло увеличение на 16% потребление электроэнергии и значительно увеличилась нагрузка в энергосистеме, особенно в пиковые часы суток (18: 00-19: 00) — с 21,2 ГВт (14 января) до 22,6 ГВт (17 января) — все блоки ТЭС в энергосистеме работали на угле.

В то же время, начиная с понедельника 18 января, в работу пришлось запустить на резервном топливе — газе, дополнительные шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 1200 МВт.

Кроме этого, начиная с 15 января, к сети был подключен энергоблок № 5 Запорожской АЭС (мощность 1000 МВт), а также продолжена работа энергоблока № 1 ЗАЭС до конца суток 22 января (должен был быть отключен от сети 15 января).

Для прохождения этого сложного периода, с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки, была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС. В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС — их среднесуточное производство увеличилось на 6%.

Читайте также: Фонд Навального опубликовал расследование о «дворце Путина»

Также, с 18 января Беларусь начала предоставлять аварийную помощь энергосистеме Украины.

«18 января для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины предоставляется аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов — в объеме 100 МВт, в дальнейшем — более 200 МВт в час», — говорится в сообщении.

При этом, в Укрэнерго отметили, что никаких отключений каких-либо категорий потребителей за прошлую неделю и по состоянию на данный момент не было, графики ограничения мощности (ГОМ) и аварийного отключения (ГАО) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению.

Укрэнерго, уголь, ТЭС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 19 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Крис Гильбо
Крис Гильбо
предприниматель, маркетолог

Как подводить итоги года и ставить цели

Каждый год я анализирую, как прошел для меня предыдущий год. 2020 год оказался совершенно безумным, но как раз поэтому анализ и полезен: он помогает сконцентрировать внимание на фоне безумия и дает ориентиры, над чем нужно поработать в течение следующего года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016