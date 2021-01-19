Укрэнерго заявляет о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС

По состоянию на 18 января на складах украинских ТЭС сложилась критическая ситуация с запасами угля.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля — в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового — на 44,4% до 203,9 тыс. тонн », - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последней недели, когда в результате резкого снижения среднесуточной температуры, произошло увеличение на 16% потребление электроэнергии и значительно увеличилась нагрузка в энергосистеме, особенно в пиковые часы суток (18: 00-19: 00) — с 21,2 ГВт (14 января) до 22,6 ГВт (17 января) — все блоки ТЭС в энергосистеме работали на угле.

В то же время, начиная с понедельника 18 января, в работу пришлось запустить на резервном топливе — газе, дополнительные шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 1200 МВт.

Кроме этого, начиная с 15 января, к сети был подключен энергоблок № 5 Запорожской АЭС (мощность 1000 МВт), а также продолжена работа энергоблока № 1 ЗАЭС до конца суток 22 января (должен был быть отключен от сети 15 января).

Для прохождения этого сложного периода, с целью сбалансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки, была увеличена генерация ГЭС и ГАЭС. В частности, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%, а также повышены нагрузки ТЭС — их среднесуточное производство увеличилось на 6%.

Также, с 18 января Беларусь начала предоставлять аварийную помощь энергосистеме Украины.

«18 января для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины предоставляется аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов — в объеме 100 МВт, в дальнейшем — более 200 МВт в час», — говорится в сообщении.

При этом, в Укрэнерго отметили, что никаких отключений каких-либо категорий потребителей за прошлую неделю и по состоянию на данный момент не было, графики ограничения мощности (ГОМ) и аварийного отключения (ГАО) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению.