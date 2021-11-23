Молдава нашла деньги для оплаты по ультиматуму «Газпрома»

Молдавский газовый оператор «Молдовагаз» получит средства из бюджета, которые сможет потратить на оплату возникшего долга перед «Газпромом», из-за которого российская компания пригрозила прекратить поставки газа в страну. Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

По его словам, парламент страны должен одобрить это решение в четверг, 25 ноября.

«Газпром» предупреждал, что отключит Молдавии газ в случае невыплаты долга в течение 48 часов, ультиматум Кишиневу был предъявлен накануне.