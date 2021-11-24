Украина проводит учения с применением Bayraktar и Javelin

Вооруженные силы Украины на полигоне «Широкий Лан» (Николаевскую обл.) проводят тренировки с комплексным применением высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения, в том числе разведывательно-ударных комплексов Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщили в Минобороны.

«На полигоне проходят тренировки с комплексным применением высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения. В частности, состоялось выполнение огневых задач расчетами противотанковых управляемых ракет FGM-148 Javelin, ПТРК «Стугна-П», ПТРК «Косарь», ПТРК «Барьер», — говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Тренировки совместно с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Валерием Залужным посетили чрезвычайные и полномочные послы Канады Лариса Галадза и Королевства Швеции Тобиас Тиберг, а также военные атташе Канады полковник Роберт Фостер, США полковник Брендон Пресли, Турецкой Республики капитан 1 ранга Дженгиз Чевик.

В информации отмечается, что высокопоставленные должностные лица ознакомились с порядком выполнения боевых задач на опорном пункте, фортификационным оборудованием и экипировкой военнослужащих одной из боевых бригад.