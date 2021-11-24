В ФРГ три партии согласовали коалиционный договор

Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия окончательно согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы будущего правительства страны. Как сообщило в среду агентство DPA, документ будет представлен на пресс-конференции в 15:00 (14:00 по Киеву).

В частности, в договоре зафиксировано распределение министерских портфелей, описаны аспекты внутренней и внешней политики, сценарии борьбы с климатическими изменениями, рычаги противодействия пандемии.

Согласно утечкам в СМИ, которые публиковались в прошедшие дни, в ФРГ появится новое министерство — климата и энергетики. Возглавит его сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек. К другому сопредседателю этой партии — Анналене Бербок — отойдет МИД.

СДПГ, СвДП и «Зеленые» ведут переговоры о коалиции с 28 сентября. Изначально предполагалось, что они закончатся 23 ноября, но завершающий этап затянулся до глубокой ночи без оглашения каких-либо результатов.

Следующим канцлером, как предполагается, станет социал-демократ Олаф Шольц.