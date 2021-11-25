700 долларов в день. За «чистку» ВККС будет платить коммерческий посредник деньгами USAID

Иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут получать деньги не от Украины, а и из бюджета США, причем через коммерческого посредника. Речь идет о сумме примерно в 700 долларов в день. Для них также подготовлено руководство, как свести к минимуму риск обжалования принятых комиссией решений.

Об этом идет речь в соглашении, подписанном между членом Конкурсной комиссии по отбору нового состава ВККС Стивеном Маркманом и Chemonics International Inc., которая действует в соответствии с контрактным соглашением с Агентством международного развития США («USAID»).

Текст соглашения имеется в распоряжении редакции.

В нем отмечается, что Маркман (именуемый далее в тексте «Консультант») будет предоставлять «услуги» не украинскому или американскому правительствам, а компании Chemonics с 8 ноября 2021 года по 21 августа 2023 года.

При этом Chemonics будет платить Консультанту каждые две недели.

«Базовая ставка для Консультанта на время выполнения данного задания была утверждена USAID в размере 88,13 долларов США в час, что эквивалентно 705,00 долларов США в день, исходя из пятидневной рабочей недели», — указывается в документе.

Отмечается, что деньги будут перечислены Маркману прямым переводом на внутренний (американский) банковский счет, минуя украинские налоговые органы.

Также к договору прилагается разъяснение принципов работы Конкурсной комиссии и украинского законодательства. Это сделано для того, чтобы иностранные члены не совершили ошибок, которые в будущем дадут повод дисквалифицированным украинским кандидатам обжаловать такое решение в судах.

«Отбор кандидатов на первом этапе конкурса ВККС может проводиться только по формальным основаниям.... дисквалификация кандидатов на основании заслуг (например, несоответствие критериям добросовестности или профессиональной компетентности) несет значительные правовые риски..», — отмечается в документе, который, по видимому, составлен сотрудниками Chemonics или неким американским органом.

В документе перечислены причины, по которым решение комиссии может быть обжаловано и сделан вывод, что «единственный способ снизить этот риск — позволить всем подходящим кандидатам, предоставившим необходимые документы и прошедшим специальную проверку, пройти на этап собеседования».

Напомним, что формирование Конкурсной комиссии по избранию нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) предусмотрено принятым Верховиной Радой законом о судебной реформе. Половину от состава Конкурсной комиссии составляют делегированные посольствами США, Великобритании, Евросоюза и др. кандидаты, половину — делегированные Радой судей.

Конкурсная комиссия по избранию членов ВККС была сформирована 17 сентября 2021 года. Однако долгое время Комиссия не могла начать работу, поскольку ее члены по квоте иностранных посольств и проектов технической помощи или не выходили на связь с украинской стороной, или ссылались на то, что пока еще не устранены все препятствия для начала работы Комиссии.

Ситуация изменилась после того, как 9 ноября появился Этический совет для проверки членов Высшего совета правосудия на добропорядочность.

Стивен Маркман — председатель Верховного суда Мичигана в отставке. Работал судьей в Апелляционном суде штата Мичиган и занимался частной практикой в Детройте, штат Мичиган. Работал в качестве федерального прокурора США в Мичигане и помощником генерального прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия.