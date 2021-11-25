Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

Умер депутат Киевского городского совета, экс-мер столицы Александр Омельченко.

Об этом сообщил президент «Лико-холдига» Игорь Лысов.

«Сегодня не стало Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери. Вечная память», — написал Лысов на своей странице в Facebook в четверг.

Как сообщалось, 18 ноября действующий киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что 83-летний Омельченко был госпитализирован со значительным поражением легких вследствие заболевания COVID-19.

Омельченко с августа 1996 по 20 апреля 2006 года был председателем Киевской городской государственной администрации.

На парламентских выборах 2007 года Омельченко получил депутатский мандат по списку, а с июня 2014 года — депутат Киевского городского совета.