Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

Умер депутат Киевского городского совета, экс-мер столицы Александр Омельченко.
Об этом сообщил президент «Лико-холдига» Игорь Лысов.
«Сегодня не стало Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери. Вечная память», — написал Лысов на своей странице в Facebook в четверг.
Как сообщалось, 18 ноября действующий киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что 83-летний Омельченко был госпитализирован со значительным поражением легких вследствие заболевания COVID-19.
Омельченко с августа 1996 по 20 апреля 2006 года был председателем Киевской городской государственной администрации.
На парламентских выборах 2007 года Омельченко получил депутатский мандат по списку, а с июня 2014 года — депутат Киевского городского совета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016