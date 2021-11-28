Главный инфекционист США посоветовал, как защититься от штамма омикрон

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рекомендовал американцам прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса в связи с появлением в мире штамма «омикрон».
«Если прошло шесть месяцев или более после того, как вы получили вторую дозу мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna, сделайте бустерную прививку. Если прошло два месяца или более после Johnson & Johnson, получите бустерную дозу», — сказал главный инфекционист США в воскресенье в интервью телеканалу NBC.
Фаучи рекомендовал американцам не медлить. «Когда вы получите бустерную дозу, уровень антител поднимется очень высоко по сравнению с тем, что было после второй дозы», — добавил он. «...Даже с такими вариантами, как „омикрон“, уровень ваших антител после бустерной дозы будет достаточно высоким. ...Это, вероятно, может дать некоторый, а, возможно, и высокий уровень защиты», — сказал главный инфекционист США.
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