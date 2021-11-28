Врачи поставили диагноз Саакашвили

Консилиум врачей, занимающихся мониторингом лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом в воскресенье журналистам сообщила руководитель консилиума, глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

«По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия. Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», — сказала Джишкариани.

Она также добавила, что Саакашвили нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, после чего был арестован и помещен в тюрьму. Бывший лидер объявил голодовку после ареста 1 октября, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Его заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.