Войти
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
инициатива
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев
позиция
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

Елена Соседка: С сегодняшнего дня клиенты NEOBANK для всех смогут оформлять бесплатные карты класса Platinum

1400

Мобильный банк NEOBANK для всех выпустил новые карты премиум-класса с расширенными возможностями — физическую и цифровую NEOCARD Platinum, а также цифровую LITECARD Platinum, которые бесплатно может оформить любой клиент банка. Об этом сообщила Елена Соседка — основательница открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, на базе которой создан NEOBANK.

«Мы реалисты, мы знаем, что сейчас практически у каждого в кармане или смартфоне уже есть банковская карта. Мы не претендуем на то, чтобы быть первым цифровым банком, которым воспользуется человек. Мы хотим быть для него лучшим цифровым банком. Поэтому решили, что всем своим клиентам мы дадим лучшие условия на рынке и даже чуть больше. Бесплатная карта класса Platinum со всеми соответствующими привилегиями, на мой взгляд, как раз об этом», — отметила Елена Соседка.

Среди бонусов, которые дают своим обладателям NEOCARD Platinum и LITECARD Platinum:

  • Fast Track. Вылет и прилет. Аэропорт Борисполь. Отдельная линия Fast Track для сдачи багажа, ускоренного прохождения авиационного и паспортного контроля. Можно использовать 2 раза в год.
  • Бесплатное посещение бизнес-залов 2 раза в год. Комфортное ожидание в более чем 1300 бизнес-залах Visa Lounge по всему миру.
  • Бесплатная упаковка багажа. Предоставляется для двух единиц багажа в год в аэропорту Борисполь.
  • Скидка 50% на поездки в аэропорт или из него с Bolt. Предложение действует на 4 поездки в месяц в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Одессе и Харькове.
  • А также другие премиальные услуги и специальные предложения: премиум-пакет сервиса Sweet.TV за 1 грн, годовая подписка на более чем 300 книг сервиса Yakaboo, скидка на аренду электросамокатов BOLT (-15%), а также защита покупок и расширенная гарантия, скидки на гостиницы, шоппинг, рестораны и другие преимущества.

«Для клиентов NEOBANK для всех эти бонусы являются бесплатными. Нет никаких дополнительных оплат, комиссии, скрытых платежей, обязательных оборотов по карте или других дополнительных требований. Всё просто: оформляешь карту — и пользуешься всеми благами Platinum-карты бесплатно», — добавила Елена Соседка.

Кроме этого, владельцы платиновых карт получат базовые бесплатные «плюшки» по основным операциям: снятие наличных, а также в ближайших обновлениях платежи IBAN, Р2Р-переводы (до 10 тыс. грн по вышеперечисленным операциям).

Также NEOBANK для всех расширяет кредитные возможности для клиентов и запускает рассрочку. Новые и существующие клиенты смогут установить дополнительные лимиты. С их помощью всего за несколько кликов можно будет увеличить баланс на карте, переведя покупку в рассрочку или оформив мгновенный кредит на карту. При этом количество оформленных в рамках установленного лимита рассрочек не ограничено. Каждый клиент NEOBANK для всех получит разный набор доступных рассрочек и сумму дополнительного лимита, которые будут регулярно пересматриваться.

Для получения NEOCARD Platinum или LITECARD Platinum необходимо установить приложение NEOBANK для всех по ссылке ниже и пройти онлайн-регистрацию, в том числе используя быструю регистрацию с помощью Дии: https://r6xr8.app.link/5JK3bimgvlb

Получить физическую карту можно курьером в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе, либо забрать самостоятельно в отделениях ConcordBank или в ближайшей партнерской точке выдачи, либо заказать доставку карты в отделение Новой Почты для клиентов, зарегистрировавшихся через приложение Дия.

Напомним, что NEOBANK для всех работает по лицензии ConcordBank (АО «АКБ «КОНКОРД») и создан на базе первой в Украине открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, единую инфраструктуру которой формируют банк ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay, а также Биржа Благотворительности «ДоброДій».

банки, NEOBANK, Елена Соседка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 29 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016