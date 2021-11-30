Барбадос стал республикой и сделал Рианну национальным героем

Барбадос 30 ноября официально стал республикой и вышел из-под власти британской монархии, передает Reuters. Сегодня в должность вступила первый избранный президент Барбадоса Сандра Мэйсон.

На церемонии инаугурации присутствовал наследник британского престола принц Чарльз.

Карибское островное государство Барбадос, чье население сейчас насчитывает около 300 тыс. человек, с XVII века находилось под властью британской короны. Основой экономики этого британского владения были плантации, на которых использовался рабский труд. Рабство в британских колониях было отменено только в 1834 году. В 1966 году Барбадос получил государственную независимость от Великобритании, однако остался членом Британского содружества наций. Формальным главой государства, как и в ряде других бывших колоний, оставался монарх Великобритании, назначавший своего представителя — генерал-губернатора. Фактически генерал-губернаторы с момента получения независимости такими странами назначались королевой исключительно по рекомендации местных властей, а исполнительная власть оставалась в руках национального правительства.

В сентябре 2020 года власти Барбадоса приняли решение окончательно отказаться от этой системы и прекратить формальное подчинение британской королеве. «Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое», — говорилось в заявлении правительства страны. Букингемский дворец не стал возражать против этого решения, заявив, что вопрос выбора главы государства — это внутреннее дело правительства и народа острова. Источник Би-би-си утверждал, что такое решение властей Барбадоса не стало для королевской семьи неожиданностью и неоднократно до этого обсуждалось.

Первым президентом Барбадоса стала последняя генерал-губернатор Сандра Мейсон, она была избрана парламентом страны в октябре 2021 года. Должность представителя британской королевы Мейсон занимала с 2017 года. Ее инаугурация была отложена на 30 ноября в связи с тем, что в эту дату празднуется День независимости страны.

Одним из первых решений властей Барбадоса после окончательного выхода из-под власти британской монархии стало объявление «национальным героем» страны певицы Рианны, родившейся на этом острове.

После отказа Барбадоса от монархии в мире остается 14 стран, признающих британского монарха главой государства. Во всех из них эта традиция остается скорее формальностью — реального влияния на политику этих стран Елизавета II не оказывает. Подобный принцип описывается формулой «монарх царствует, но не правит». Особенностью этой системы является и то, что нахождение под властью британской королевы не равнозначно государственной зависимости от Великобритании, такие страны остаются официально суверенными. В числе государств, где британский монарх продолжает считаться главой государства, есть, например, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ямайка.