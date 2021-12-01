Украинцы в 2021 году на YouTube больше всего смотрели расследование о дворце для Путина

В рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню «Родной» от украинской певицы Светланы Лободы (LOBODA).
Как отмечается в сообщении «Google Украина», среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.
Лидером по числу просмотров в Украине стало расследование российского оппозиционного политика Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки».
Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году
Дворец для Путина. История самой большой взятки
Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
Ивангай — где он пропадал / вДудь
Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021
ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
Холостяк 11 — Выпуск 1 от 05.03.2021
MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню «Родной» от LOBODA. Также среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli «Rampampam», новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy «Гуси».
Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине
LOBODA — Родной (Премьера клипа, 2021)
Султан Лагучев — Горький вкус | Премьера клипа 2021
Minelli — Rampampam | Official Video
MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО
Тина Кароль — Скандал (Премьера 2021)
Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА
Artik & Asti — Истеричка (Official Video)
Супер Жорик — Чао! Чао! Премьера клипа 2021
Wellboy — Гуси
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