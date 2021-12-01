Маск представил «киберсвисток» от Tesla

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил новый товар — «киберсвисток».
«Посвисти на Tesla», — написал он в Twitter, прикрепив к сообщению ссылку на сайт интернет-магазина, где можно приобрести товар.
На странице Tesla «киберсвисток» описывается как «премиальная коллекционная вещь, сделанная из полированной нержавеющей стали». Его форма повторяет концепт одного из электромобилей Tesla — Cybertruck. Изделие стоит $50.
В 2018 году Маск запустил в продажу ограниченную серию безопасных огнеметов. Все 20 тыс. экземпляров по цене $500 были распроданы менее чем за неделю.
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