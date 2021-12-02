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Эксперты назвали наиболее пьющие страны

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Эксперты назвали наиболее пьющие страны

Жители Австралии в 2020 году чаще всех в мире употребляли спиртное и напивались до состояния сильного алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные исследования организации Global Drug Survey (GDS).

Согласно опросу, участие в котором приняли более 32 тыс. респондентов из 22 стран мира, житель Австралии в среднем напивался примерно 27 раз за год, Дании и Финляндии - 23,8, США - 23,1, Великобритании - 22,5, Канады - 22, Ирландии - 20. В среднем за год жители Земли напивались 15 раз. Под алкогольным опьянением GDS подразумевает употребление такой дозы горячительного напитка, при которой снижается умственная и физическая работоспособность, а человек не может держать равновесие, сосредоточиться и говорить четко.

Меньше всего злоупотребляли алкоголем в течение года жители Мексики (9), Новой Зеландии (10,3), Германии и Румынии (10,6 для обеих стран) и Испании (10,8).

Участники опроса, которые перебрали, пожалели об этом в 21% случаев (на 12% меньше, чем в прошлом году), причем основной причиной для сожалений стала привычка пить слишком много и слишком быстро. На втором месте в качестве повода для сожалений стало решение смешать сразу несколько видов спиртного, а на третьем - неправильный выбор компании.

В Мельбурнском королевском технологическом университете, проводившем исследования в рамках глобального опроса GDS, отметили, что австралийцы возглавили список часто употребляющих спиртное из-за длительного карантина, в котором оказалась страна, закрытая властями с марта 2020 года.

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В резюме исследования GDS также отмечается, что прежде всего тем, кто регулярно употребляет спиртное, нужно изменить культуру потребления алкогольной продукции, и если выпивать, то реже и медленнее, а также избегать пьющих компаний и смешивания различных напитков.

алкоголь
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