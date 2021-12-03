Маск продал акции Tesla еще на $1 миллиард

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал чуть более 934 тыс. акций своей компании на сумму в $1,01 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Маск реализовал опционы с правом на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 за единицу. С начала ноября, когда Маск провел у себя на странице в Twitter опрос о том, стоит ли ему продать 10% своих активов, предприниматель сбыл 10,1 млн акций на сумму в $10,9 млрд. Как указывает Reuters, у него остались опционы на покупку 10 млн акций по той же стоимости, которыми можно воспользоваться до августа 2022 года.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. На данный момент его состояние оценивается в $283 млрд.