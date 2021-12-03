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Экс-заместитель генпрокурора: Никто не хочет провести честный конкурс на главу САП

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Экс-заместитель генпрокурора: Никто не хочет провести честный конкурс на главу САП

Оба финалиста конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры не подходят на эту должность. Об этом заявил в комментарии заместитель генерального прокурора Украины 2014-2015 гг. Алексей Баганец.

По его словам, ни детектив НАБУ Александр Клименко, ни прокурор из Офиса генпрокурора Андрей Синюк не годятся.

«Вы меня извините, но детектив антикоррупционного бюро – кто это такой? – спрашивает эксперт. – Это следователь. Как может следователь, извините, возглавить целую антикоррупционную прокуратуру? Поэтому я когда услышал про этого представителя НАБУ, то сразу понял, что ему не доверяю».

«Там среди тех кандидатов были те, кто мог возглавить антикоррупционную прокуратуру, - продолжил Баганец. - Кандидаты, которые в совершенстве знают следовательскую, прокурорскую работу. Кандидаты на главного прокурора и на заместителя. Но их не выбрали. Их выкинули. Одного на втором этапе, где складывали нолики-квадратики, а другого на собеседовании. Почему конкурсная комиссия не выбирает победителя в результате прохождения всех трех этапов? На знание законодательства, на общие способности и собеседование, и практическое занятие. Почему на каком-то этапе человека исключают из отбора?».

Баганец считает, что на самом деле «никто не хочет избрать независимого принципиального и знающего прокурора».

По его словам, провал конкурса – это 100% основание для организации нового.

«Но нужно перепроверить, кто готовил эти тестовые задания, провести по ним экспертизу, а после этого исключить любых представителей иностранных государств», - советует он.

«Я занимаю и буду занимать позицию, что не могут представители иностранных государств принимать участие в формировании органов власти независимого государства, - отметил эксперт. – Тем более, кто такие эти представители? Вы их знаете? Я их знаю? Наше общество их знает? Кто уверен в их профессиональном уровне? Никто не знает даже, владеют ли они украинским языком и знают ли наше законодательство. Только посмотрите – постоянно ставятся под сомнение результаты этих так называемых конкурсных отборов, если не побеждает тот кандидат, на которого они делали ставки», - возмущен юрист.

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По словам экс-заместителя генпрокурора, сейчас речь идет о борьбе за власть двух противоборствующих сторон, а не об интересах государства.

«Одна – это представители иностранных государств, которые хотят иметь своего прокурора, как и директора НАБУ, подконтрольного, - отметил он. – А наша власть при этом хочет назначить своего, чтобы, например, президент мог руководить антикоррупционным прокурором. Государство, которое находится под внешним управлением, не может провести эффективный конкурс и набрать тех людей, которые будут служить не иностранным государством, не президенту Украины, а украинскому государству, народу. Поэтому я на такие конкурсы не возлагаю особых надежд».

Алексей Баганец, САП
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