Путин пожаловался Эрдогану на «деструктивную линию Киева»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Украина продолжает «деструктивную линию, цель которой — срыв минских соглашений». Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы двух лидеров.
«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений», — говорится в сообщении.
По мнению Москвы, об этом якобы свидетельствует активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar. «Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», — заявили в Кремле.
При обсуждении проблематики кризиса на Донбассе также было отмечено, что важно полностью и неукоснительно соблюдать комплекс мер по выполнению минский соглашений, который был подписан в 2015 году, и другие договоренности, в том числе в нормандском формате, сообщает пресс-служба.
Также Путин информировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении, прошедшей 26 ноября в Сочи. Путин и Эрдоган обсудили обстановку в Ливии и сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве.
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