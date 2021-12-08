Зеленский надеется на «рождественское перемирие» на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 8 декабря, будут решены три основных вопроса, в том числе прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами.
«Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос — это обмен пленными и третий вопрос — открытие КПВВ», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в среду в Киеве.
Глава государства отметил, что на подконтрольных Украине территориях Донбасса функционируют КПВВ, где люди могут получить административные услуги.
«Мы ожидаем, что на той стороне, они также откроют КПВВ для возможности людей пересекать линию соприкосновения. Особенно сейчас, перед Рождеством, перед новогодними праздниками. Это очень важно с точки зрения гуманитарной миссии», — добавил он.
Он также отметил, что Украина использует все лучшие мировые практики для того, чтобы остановить войну на востоке страны, вернуть людей и территории.
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