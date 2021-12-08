Великобритания дополнительно выделит £1 млрд фунтов на поддержку Украины, которые пойдут на инвестиции, торговлю и безопасность, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов», — написал Зеленский в Twitter в среду.