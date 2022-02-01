Великобритания выделит почти 2 млрд фунтов на совместные с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике

Великобритания выделит еще почти 2 млрд фунтов на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунта стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуры и энергетики», — сказал Зеленский во вторник в Киеве на совместной с Джонсоном пресс-конференции.

В свою очередь Джонсон отметил: «Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтах британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины».

Британский премьер также подтвердил, что рассчитывает в среду провести телефонный разговор с президентом России.