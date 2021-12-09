В Twitter появилась новая функция

Twitter вслед за другими соцсетями подхватил один из трендов 2021 года и начал тестировать функцию вертикальных видео, зародившуюся в TikTok.
«Если Twitter стал выглядеть иначе, значит, вы находитесь на нашем последнем тестировании: новый Explore предложит вам лучший контент, который находится в тренде», — написали в аккаунте компании.
Как сообщает TechCrunch, Twitter будет использовать вертикальные видео для уже существующего на платформе контента.
«Мы тестируем обновленную, более персонализированную страницу Explore, чтобы вам было проще расслабиться, найти для себя что-то новое и посмотреть, что происходит», — рассказал представитель компании.
На данный момент функция доступна на системах Android и iOS в некоторых странах для тех, кто пользуется соцсетью на английском языке.
Вертикальные видео вслед за TikTok появились у большинства крупных соцсетей: у Instagram — Reels, Snapchat — Spotlight и YouTube — Shorts, также с этим форматом экспериментируют Netflix, Spotify и Reddit.
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