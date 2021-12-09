Fitch признало «ограниченный дефолт» Evergrande

Агентство Fitch снизило рейтинг китайского многопрофильного холдинга China Evergrande Group и его дочерних компаний до «ограниченного дефолта » (RD) из-за невыплаты двух купонных платежей после истечения льготного периода в понедельник, 6 декабря. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Рейтинговое агентство заявило, что компания Evergrande не ответила на запрос о подтверждении платежа, и предполагает, что он не был произведен. Понижение рейтинга может вызвать «перекрестный дефолт» (невыплата по одному долговому обязательству рассматривается как дефолт и по другому) по всем долларовым облигациям Evergrande в объеме $19,2 млрд. Понижение рейтинга Fitch стало первым со стороны мировых рейтинговых агентств. В Fitch предполагают, что компания Evergrande будет ликвидирована в результате банкротства.

Общая сумма долговых обязательств Evergrande по состоянию на июнь превышала $300 млрд. Месяц назад Evergrande должна была выплатить $82,5 млн по еврооблигациям, однако этого не произошло. Она не смогла расплатиться с владельцами своих долларовых облигаций даже после истечения 30-дневного льготного периода выплаты. Ранее Evergrande неоднократно пользовалась отсрочкой и избегала дефолта, расплачиваясь по долгам за счет продажи собственных активов.

«Ограниченный дефолт» означает, что компания допустила невыплату по существенному финансовому обязательству, но еще не подала заявление о банкротстве, не были запущены какие-либо другие формальные процедуры ликвидации и компания не прекратила работу иным образом.

В начале декабря компания сообщила, что планирует активно взаимодействовать с владельцами долларовых облигаций по вопросу реструктуризации, писал Bloomberg. По данным агентства, объем долларовых облигаций Evergrande составляет около $19,2 млрд, а внутренних облигаций — около $8,4 млрд.

Холдинг Evergrande — один из крупнейших застройщиков в КНР. По данным Fitch, компания реализует 798 проектов в 234 городах, охватывающих 31 провинцию и муниципалитет Китая. К 2022 году компания собиралась достичь годового объема продаж в 1 трлн юаней ($150 млрд). Компания также занимается электромобилями, финансами, здравоохранением и туризмом.

С начала года на фоне проблем с выплатами по долгам акции холдинга Evergrande на Гонконгской фондовой бирже обвалились уже на 87%.