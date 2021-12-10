В Нью-Йорке разрешили жителям без гражданства США голосовать на местных выборах

Городской совет Нью-Йорка в четверг одобрил закон, дающий право голоса на местных выборах жителям города, не имеющим гражданства США. Об этом сообщила газета The New York Times.
В результате участвовать в волеизъявлении с 2023 года смогут около 800 тыс. жителей мегаполиса, имеющих грин-карту или разрешение на работу. Это рекорд для муниципалитета в США по количеству лиц без американского гражданства с правом голоса. Ранее аналогичная мера была введена в более скромных масштабах в ряде городов в штатах Мэн, Иллинойс и Массачусетс, чтобы избираемые органы власти более полно отражали городскую демографию. Нелегальные мигранты, не имеющие законного права находиться в США, голосовать на местных выборах не смогут.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что не будет налагать на решение городского совета вето. Однако он остается в должности только до 31 декабря — в первый день нового года пост мэра займет Эрик Адамс. Он высказался в поддержку права держателей грин-карт участвовать в местных выборах, но выразил сомнения по поводу того, что дать им такое разрешение, уравняв в правах с гражданами США, может городской совет. Борьба вокруг данного шага грозит стать первым столкновением придерживающегося умеренных политических позиций нового мэра и прогрессистов в законодательном органе.
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