Украина уже почти выполнила рекомендации ВОЗ по вакцинации от коронавируса

В Украине почти 40% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Там напомнили, что согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.

За сутки 09 декабря в Украине 157 728 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека, из них получили одну дозу – 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности проведено 26 284 188 прививок.