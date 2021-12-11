Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

В Украину придет похолодание около 13 декабря, однако сильных морозов ожидать не стоит.
Об этом в Фейсбуке пишет синоптикиня Наталья Диденко.
«Похолодание придет в Украину на Андрея, однако говорить о серьезных морозах пока нет прогностической почвы», — пишет она.
Суббота-воскресенье, по словам Диденко, обещают быть в Украине теплыми.
«Максимальная температура воздуха в течение дня будет достигать +4+9 градусов. Более холодной ожидается погода в западных областях, от 2 мороза до 3 градусов тепла. Также в воскресенье станет холоднее в восточной части Украины. Осадки. Территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе. Ожидаются периодически мокрый снег и дождь в зависимости от температуры воздуха», — прогнозирует синоптик.
На Востоке вероятность осадков наименьшая, однако влажность будут усиливаться туманами.
Она предостерегает, что по выходным юго-восточный ветер будет порывистым, сильным, временами до штормовых порывов.
В Киеве выходные, 11-12 декабря, предполагаются теплыми и ветреными. Сильный юго-восточный ветер ожидается в субботу. Возможен периодический дождь.
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