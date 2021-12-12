G7 предупредила РФ о последствиях в случае вторжения в Украину

Группа семи (G7) призвала Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины, предупредив, что вторжение в соседнюю страну повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.
«У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену», — говорится в отдельном заявлении по Украине, принятом в воскресенье главами внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Министры «семерки», завершившие двухдневную встречу в английском Ливерпуле, также призвали Москву к снижению напряженности на российско-украинской границе, «приверженности международным обязательствам в плане транспарентности военной активности» и дипломатическому взаимодействию.
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