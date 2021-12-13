Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге

Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает иметь наибольшую поддержку среди украинцев, за него проголосовали бы 27,1% среди тех, кто определился с выбором, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря.

По данным исследования, за Зеленского проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте — пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко с показателями 14,7% среди всех респондентов и 19,7% среди определившихся с выбором. В тройку лидеров также входит лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (соответственно, 8,4% и 11,3%).

Согласно результатам опроса, далее следует лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,8% и 7,7%), лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (4,9% и 6,6%), экс-нардеп Евгений Мураев (4,8% и 6,5%), экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (4,7% и 6,3%), лидер «Украинской стратегии», экс-премьер Владимир Гройсман (3,8% и 5,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (3,6% и 4,8%). В то же время другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-кандидатов, как Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Смешко статистически значимо не изменился. Наиболее существенная динамика наблюдается в случае Бойко — его рейтинг среди определившихся снизился с 13,7% в декабре 2020 года до 6,6% в декабре 2021 года. Положительную динамику имеет Ляшко — с 2,9% до 4,8%.

Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).