«Укрзализныця» запустила самый длинный пассажирский маршрут в стране

«Укрзализныця» (УЗ) запустила в первый рейс поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов, который преодолевает длиннейший пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1806 км и соединяет семь областей.
Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, в составе поезда десять новых вагонов, которые в 2021 году были построены Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ) за средства госбюджета в рамках президентской программы «Большое строительство».
В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.
Отмечается, что вагоны, из которых сформирован поезд, оборудованы пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе, имеют увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с четырьмя режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.
«Как и обещали, из новых вагонов, которые покупаем за бюджетные средства, формируем сверхважные социальные маршруты. Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины», — цитируется член правления УЗ Александр Перцовский.
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