США пожертвуют другим странам 1,2 млрд доз вакцин от COVID

Соединенные Штаты Америки до конца 2022 года намерены безвозмездно пожертвовать другим странам свыше 1,2 млрд доз вакцин против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ходе своего визита в Индонезию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию вел Reuters.

«К концу следующего года мы пожертвуем миру более 1,2 миллиарда доз вакцины», — сказал он.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что из 300 млн доз, которые США уже пожертвовали миру, примерно треть была направлена в страны Индо-Тихоокеанского региона. «Мы также выделили свыше $2,8 млрд в виде дополнительной помощи региону для спасения жизней. Эта сумма включает $77 млн помощи Индонезии, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского кислорода для больниц», — отметил Блинкен.

В начале декабря президент Джо Байден заявил, что США обязуются пожертвовать другим странам дополнительно 200 млн доз вакцин от COVID-19 в ближайшие 100 дней. «В дополнение к тем 275 млн доз, которыми мы уже поделились с 110 странами, что включает 94 млн доз для Африки, мы берем на себя обязательство отправить еще 200 млн доз в грядущие 100 дней», — сказал он.

В конце ноября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик указывал, что ни одна из стран с низким уровнем дохода не привила от COVID-19 40% населения, в то время как 71 государству с высоким уровнем дохода это удалось сделать. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отмечали, что для того, чтобы привить 40% населения Земли от COVID-19, требуется 11 млрд доз вакцин и около $8 млрд вложений.

По открытым данным, лидерами по доле привитых от COVID-19 являются Мальта (97,42%), Мальдивы (92,77%), ОАЭ (90,17%) и Чили (89,17%). При этом в ряде стран доля привитых крайне мала: в Бурунди она составляет 0,01%, Чаде — 0,56%, Гаити — 0,63%, Южном Судане — 1,40%. В тоже время в Китае привиты 84,48%, в США — 62,23%, в Японии — 77,14%, в Южной Корее — 82,06%, а в Австралии — 79,75%.