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США допустили отправку военных в случае вторжения России в Украину

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США допустили отправку военных в случае вторжения России в Украину

США изучают вариант с отправкой военных в страны Восточной Европы в случае обострения ситуации между Россией и Украиной. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила о событиях 2014 года, произошедших на востоке Украины, и отметила, что тогда многие страны-партнеры по НАТО просили поддержки у США, в том числе увеличить военное присутствие американских подразделений на своих территориях. «И, безусловно, это будет рассматриваться, если Россия примет решение вторгнуться в Украину», — сказала она.

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Информация о скоплении российских войск на границах Украины стала появляться в западных СМИ в октябре. В середине ноября президент Владимир Зеленский заявлял о 100 тыс. российских военных у границ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что вторжение России в Украину может состояться в начале 2022 года. США и другие страны Запада уверяли, что введут новые санкции против России, если она попытается ввести войска в Украину.

США, отношения с Россией
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