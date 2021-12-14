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В США назвали дезинформацией сообщения о подталкивании Украины к уступкам в переговорах с РФ

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В США назвали дезинформацией сообщения о подталкивании Украины к уступкам в переговорах с РФ

Мысль о том, что США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, является чистой дезинформацией, заявила заместитель государственного секретаря США Карен Донфрид.

«Я рада быть здесь, чтобы поддержать Украину как друга и партнера. И, проведя эти переговоры, позвольте мне повторить вам то, что мы сказали руководству Украины: мысль о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, является чистой дезинформацией — и к ней следует относиться как к таковой. Правда заключается в том, что мы объединились с Украиной, нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в наших усилиях разрешить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не являются уступкой», — сказала Донфрид в видеообращении, опубликованном на странице посольства США в Twitter во вторник.

Она подчеркнула, что одна страна не может заставлять другую страну изменить свою границу, одна страна не может приказывать другой стране изменить свою политику, и страны не могут велеть другим странам, с кем они могут сотрудничать.

«При этом мы заявили России четко и прямо, публично и приватно, что если она не пристанет на путь диалога, если она совершит повторные акты агрессии против Украины, мы будем принимать меры, которые мы сознательно не принимали в 2014 году, и которые будут иметь серьезные последствия для нее», — отметила Донфрид.

Она заверила, что, как и в Киеве, она сделает ударение на этих посланиях во время своих переговоров в Москве и с союзниками и партнерами США во время этой поездки.

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Заместитель госсекретаря рассказала, что вернулась в Киев, чтобы заверить украинцев в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в этот определяющий момент.

«Как подтвердили президент Байден и госсекретарь Блинкен, мы стремимся позаботиться, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины. Мы прислушались к просьбе наших украинских коллег, которые обратились к Соединенным Штатам с просьбой активнее привлекаться к дипломатическим усилиям по возобновлению мирного процесса. Мы тесно сотрудничаем с Украиной и Россией, чтобы перенацелить их внимание на выполнение Минских договоренностей и найти способ мирного разрешения конфликта», — сообщила Донфрид.

США, отношения с Россией
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