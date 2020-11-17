Азербайджан не даст Нагорному Карабаху никакого особого статуса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что никакой особый статус Нагорного Карабаха неприемлем для Баку.

«Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный», — сказал Алиев в ходе состоявшейся в понедельник поездки в Физулинский и Джебраильский районы, перешедшие под контроль Баку. Кадры о его поездке показало во вторник государственное телевидение Азербайджана.

По словам Алиева, армянскому населению региона будут предоставлены те же права, что и остальным гражданам Азербайджана. «Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии, живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях» — сказал азербайджанский лидер, добавив, что Баку рассматривает карабахских армян как своих граждан.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вноь обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. По нему Армения вынуждена была отдать часть территорий назад.